У Тернополі зареєстрували петицію з проханням призначити дату проведення урочистого вручення атестатів та випускних вечорів для випускників ЗОШ 2020 року.

“У зв’язку із COVID-19 відбулося перенесення дат проведення ЗНО, внесення значних змін у процес навчання та нормальний ритм життя. Але, ці обставини не повинні впливати та обмежувати наших дітей в реалізації їхніх мрій. Закінчення школи – перший крок у доросле, самостійне життя. Завжди це було значною та святковою подією, тому просимо визначитись та призначити дату проведення урочистого вручення атестатів та випускних вечорів для випускників ЗОШ 2020 року.

Випускники 2020 року багато втратили внаслідок надзвичайної ситуації через поширення коронавірусної інфекції.

Враховуючи:

• перенесення складання ЗНО

• не визначеність з вступною компанією;

• втрата можливості взяти участь в олімпіадах та конкурсах, до яких вони наполегливо і довго готувались та мріяли про перемоги, що дало б можливість отримати додаткові бонуси до оцінювання.

Такі цінні для кожного одинадцятикласника години живого спілкування з однокласниками та вчителями – тільки зараз вони це зрозуміли та відчули жаль. Останній урок за своєю партою у рідній школі, свято Останнього дзвонику, випускний вечір – дуже важливі події для кожного випускника, не зважаючи на рік чи століття, в якому це відбувалось, на які вони чекали довгих 11 років.

Місто Тернопіль має давню традицію, якою славиться на всю Україну та й за її межами – урочиста хода випускників. Ця подія є однією з найбільш очікуваних випускниками, минулими та сучасними. Просимо прийняти нормативно-правові акти, які б дозволили та визначили формат проведення урочистої ходи випускників, урочистого вручення медалей і атестатів, проведення випускних вечорів у світлі теперішніх реалій лише для випускників ЗОШ 2020 року. Призначити дату проведення свят на протязі двадцяти днів, після останньої сесії ЗНО. За необхідності, з дотриманням карантинних вимог, якщо вони будуть діяти на момент проведення святкування (враховуючи твердження МОЗ України про те, що вірусу немає у повітрі).

У випадку продовження дії карантинних обмежень, просимо розробити інший варіант цього дійства. Наприклад, розмістити випускників з дотримання відстані 1м. один від одного, у масках з емблемами школи, навколо Тернопільського ставу, на теплоході «Герой Танцоров» облаштувати імпровізовану сцену, з якої п.Надал С.В. може виголосити вітальну промову, як мер Тернополя – молодіжної столиці України.

Прийняти на сесії Тернопільської міської ради звернення до Президента та Уряду із пропозицією щодо проведення випускних святкувань для випускників ЗОШ 2020 р”, – ідеться у петиції.

Станом на 22 травня петиція набрала 59 з 300 необхідних голосів.