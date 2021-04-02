У Тернополі просять обмежити рух учбового транспорту у години пік.

Відповідну петицію зареєстрував Володимир Петришин 29 березня. На думку чоловіка, це зменшить ранкові та вечірні затори, пишуть Тернополяни.

Автор ініціативи пропонує заборонити навчальну їзду з понеділка по п’ятницю з 8 до 10-тої ранку та з 16:30 до 18:30 вечора.

“Для запобігання ускладнення дорожнього руху в межах міста, у години доїзду та повернення з робіт, навчання, заборонити рух учбового транспорту з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 10:00 год та з 16:30 до 18:30 год”, – йдеться у описі петиції.

Станом на 2 квітня її підписало 4 людини з 300 необхідних. У тернополян є 26 днів, аби підтримати ініціативу.