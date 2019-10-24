“Японський сад” у Тернополі.

Такий проєкт на “Громадський бюджет” подав тернополянин Павло Савечко (Savechko Pavlo). На його думку, територія біля водяного млинка із прилеглим озерцем ідеально підходить для реалізації та облаштування даного ландшафтного проєкту. Повідомляє Т1 Новини.

“Японський сад” пропонує облаштувати у парку “Топільче” тернополянин Павло Савечко. Така ідея у нього з’явилась, коли він прогулювався парком. Каже, територію біля водяного млина не оновлювали вже більше 30-ти років. Тут і досі стоять старі дерев’яні фігури та залізні конструкції від колишніх ліхтарів. Це й мотивувало тернополянина написати проєкт на “Громадський бюджет”.

“Ця місцина раніше передбачалась, як відпочинкова зона. Тут передбачались казкові фігури, паркове освітлення і зараз, на жаль, жодна з зон не функціонує”, – каже ідейник проєкту “Японський сад” у парку “Топільче” Павло Савечко.