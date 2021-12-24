Робочу групу, яка буде впорядковувати встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху створили у міській раді. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 22 грудня.

Як розповів начальник управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський, утворили її, щоб усувати порушення у сфері благоустрою, гарантувати безпеку учасникам дорожнього руху, виявляти технічні засоби регулювання дорожнього руху та обмежувачі руху всіх видів – шлагбауми, напівсфери, огорожі, блокіратори, бетонні тумби та інші видів огороджень і обмежувачів, які встановлені з порушенням норм чинного законодавства.

Після виявлення встановлених технічних засобів регулювання дорожнього руху та обмежувачів руху всіх видів, робоча група надаватиме висновок щодо доцільності демонтажу вказаного об’єкта. А у міській раді готуватимуть проект рішення щодо усунення порушень у сфері благоустрою та розглядатимуть його на засіданнях виконкому.

До складу групи увійшли представники муніципальної інспекції, управління житлово-комунального господарства, відділу земельних ресурсів, радник міського голови по співпраці з ОСББ. Очолює робочу групу начальник управління муніципальної інспекції Ігор Максимів. За потреби до її роботи будуть залучати депутатів, працівників патрульної поліції, представників обслуговуючих організацій.