У Тернополі хлопці і дівчата провели добу в камері. ФОТО

27/01/2019 Розмір тексту:

Понад два десятки хлопців і дівчат у Тернополі провели 24 години у камерах колишнього слідчого ізолятора НКВС. Нині це обласний музей політв’язнів і репресованих.

Акція «Доба», яку проводять у Тернополі 14 років поспіль, приурочена пам’яті героїв Крут і всіх полеглих за волю і незалежність України. Цього разу до акції долучилися більше двадцяти хлопців і дівчат з різних українських міст: Києва, Хмельницького, Львова, Тернополя. Вони провели 24 години в одній із 28-ми камер колишнього слідчого ізолятора НКВС.

Як розповіла співорганізаторка заходу, голова Тернопільського осередку СУМ Леся Голик, цього року в акції «Доба» брали участь хлопці і дівчата від 11-ти років. «Учасниками акції стало багато юнаків з різних осередків. Тож, дякуємо виховникам і дружинникам Києва, Калуша, Стрия, Львова, Хмельницького та Тернопільського за те, що приїхали самі і привезли юнацтво, і, звісно, за щоденну клопітку працю!».

За словами учасників акції «Доба», перебування в камері слідчого ізолятора дає можливість зрозуміти, яких тортур зазнавали борці із радянським режимом.

Софія Романська