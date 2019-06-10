Близько двадцяти гривень за кілограм вартує молода картопля на тернопільських ринках і в магазинах. Ціни цибулі коливаються від двадцяти до тридцяти п’яти гривень за кілограм.

За словами продавців, вартість деяких молодих овочів підвищилася через дефіцит і сезонність.

«Ми десь два тижні тому продавали ці овочі за трохи нижчими цінами. Але в червні вони знов трохи підскочили. Зараз в основному продаємо молоді овочі, люди хочуть молодих вже з нового врожаю. Наші постачальники кажуть, що проблема з врожаєм через погоду. Поки що молоду картоплю продаємо по 20, 25 гривень за кілограм, цибуля так само, або трохи дорожче, залежно від сорту», – розповідає продавчиня пані Галина.

У департаменті агропромислового розвитку ОДА запевняють, дефіциту картоплі не повинно бути, адже її посаджено достатньо. За словами спеціалістів, дорожчає вона внаслідок сезонних факторів. Втім, через підтоплення деякі селяни втратили свої овочі та були змушені пересаджувати їх. Яким буде врожай восени, і як це вплине на ціни, наразі прогнозувати складно.

Софія Романська