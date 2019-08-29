Кубок «Тернопіль-2019» організували в обласному центрі серед молодших юнаків.

Спортсмени змагалися за призи міського голови Сергія Надала. Першість вибороли тернополяни.

Змагання приурочені Дню міста Тернополя. Відтак за кубок «Тернопіль-2019» змагалися дві місцеві команди та збірна Києва. Як повідомив директор дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби Андрій Телебан, змагання були відкритими для участі всіх охочих юних спортсменів.

«Завершилася відкрита дитяча ліга боротьби «Козацький дух» за призи міського голови Сергія Надала, турнір присвячений Дню міста Тернополя. Брали участь у змаганнях молодші юнаки 2006-2007 років народження. Вони змагалися в 9 вагових категоріях».

За результатами змагань, перше та друге місця здобули тернопільські команди, третє – збірна команда дитячої ліги боротьби з Києва.

Софія Романська