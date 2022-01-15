У Тернополі діти колядують, щоб зібрати кошти на благодійність. Хлопці та дівчата відвідують місцеві підприємства та владні установи.

Тернополянка Олеся взяла участь в масовому колядуванні вперше. Дівчина переконана, що такі проекти об’єднують та допомагать спільно досягнути цілі. “Ми колядуємо, звіщаємо звістку про народження Ісуса Христа. Гроші, які люди жертвують, підуть на різні добрі справи”.

Дівчата і хлопці відвідують з колядою партнерів фонду “Карітас”. Таким чином вони хочуть зібрати кошти на реалізацію благодійних проектів.

“Гучна коляда лунала, для добрих друзів благодійного фонду “Карітас”. Дякуємо нашим партнерам, що розділили радість Різдва Христового з нашими дітьми. Дякуємо всім-всім причетним, а головне нашим учасникам. Наші діти мають мету і сміливо до неї рухаються, а ми тішимось ними і підтримуємо їхні ідеї. Протягом цього тижня наші юні колядники будуть нести Добру звістку про народження Христа! Усі хто бажає долучитися до благодійної коляди зголошуйтеся і ми з радістю до вас завітаємо”, – зазначила координаторка благодійних проектів фонду “Карітас” Аліна Муц.

Долучитися до благодійної коляди можуть всі охочі. Для цього потрібно звернутися до волонтерів благодійного фонду “Карітас”.