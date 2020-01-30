У Тернополі юнаку, який має інвалідність з дитинства, прийшла повістка з військкомату. Після звернення до установи матері сказали привезти медичний висновок про стан здоров’я хлопця.

Ситуація обурила й інших батьків дітей з інвалідністю. За їхніми словами, такі випадки непоодинокі.

«Хлопець лежачий. Хоча, можемо організувати флешмоб під стінами комісаріату для того, щоб звернути увагу на проблему цинізму, черствості і некомпетентності працівників. Вони ще мамі пропонували привезти у військкомат медичний висновок», – пише у соцмережі Фейсбук тернополянин, батько дитини з інвалідністю Володимир Костишин.

В обласному військкоматі пояснюють: відповідно до порядку, передбаченого законодавством, щороку ЖЕКи, школи, інші установи та організації передають інформацію про юнаків призивного віку. Втім, батьки чи опікуни все ж повинні прибути до військкомату з відповідними документами.

Софія Романська