Гості з Узбекистану та різних регіонів України приїхали до тернополян поважного віку. Їхня зустріч відбулася у рамках соціальної ініціативи «Єднання поколінь».

Як повідомила координаторка проекту Ольга Гордієнко, інтернаціональне спілкування принесло чимало радості людям літнього віку у Тернополі. Відтак такі зустрічі планують організовувати частіше.

«Відбулось так зване інтернаціональне єднання поколінь. До поважних тернополян завітали гості з Узбекистану та різних куточків України, а саме: Харкова, Запоріжжя, Лисичанська та Чернівців. Також сьогодні одна з учасниць соціальної ініціативи талановита Тетяна Дуда відзначила своє 60-ліття. В честь цього учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь» підготували кілька вокальних виступів для іменинниці. А пані Тетяна продекламувала власну поезію. Зустріч відбулася у теплому святковому колі, а для іноземних гостів вона стала знайомством з українською піснею».

Додамо проект «Єднання поколінь», який започаткований у Тернополі більше року тому, нині переймають в інших українських містах.

Софія Романська