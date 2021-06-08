Невідомий напав на мешканця обласного центру та відібрав у нього гроші. Поліцейські встановили особу підозрюваного.

До працівників Тернопільського районного управління поліції із заявою про злочин звернувся 63-річний місцевий мешканець. Чоловік розповів, що на нього серед білого дня напав невідомий та, застосовуючи насильство, відібрав 1200 гривень.

Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці розшукали підозрюваного. Зловмисником виявився раніше судимий 39-річний мешканець сусідньої держави. Іноземець збив його з ніг та, завдавши ударів ногами, відібрав готівку.

За фактом нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, слідчі розпочали кримінальне провадження.

Вирішується питання про оголошення чоловіку підозри згідно із частиною 1 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.