У Тернополі іноземець пограбував дівчину і зачинив її у квартирі

20/02/2019 Розмір тексту:

Знайомство з громадянином Азербайджану завершилося для тернополянки гірким розчаруванням. Кавалер пограбував дівчину та зачинив в орендованій квартирі. Кривдника потерпілої затримали розшуківці спільно з групою реагування патрульної поліції.

Повідомлення про злочин надійшло до Тернопільського відділу поліції від 29-річної жительки обласного центру. Вона розповіла, що у неї відібрали золоті вироби та мобільний телефон. Збитки оцінила у десять тисяч гривень.

За словами потерпілої, на одному із сайтів вона познайомилася з іноземцем та запросила його до Тернополя. Останній приїхав з товаришем та поселилися в орендованій квартирі. Під час одного із візитів чоловік силоміць відібрав у дівчини золоті прикраси та мобільний телефон. Свою жертву замкнув у квартирі та втік.

Потерпіла почала кричати та стукати у двері. Мешканці будинку викликали працівників поліції, які допомогли дівчині звільнитися з помешкання.

Як розповів начальник управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області Анатолій Гуска, правоохоронці отримали орієнтування на зловмисника та транспортний засіб, на якому він пересувався. Інформацію передали черговим нарядам. Спрацювали оперативно – автомобіль підозрюваного зупинили у Чорткові.

Причетним до грабунку виявився 29-річний житель Азербайджану. У нього вилучили майно потерпілої. З’ясувалося, чоловік лише декілька днів тому перетнув кордон України.

Наразі підозрюваного затримали згідно статті 208 КПК. Щодо нього розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 ККУ – грабіж. За вчинене йому загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.