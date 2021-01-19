Індивідуальні теплові пункти повноцінно функціонують у 200 будинках. Про це повідомили у «Тернопільміськтеплокомуненерго». Їх планують облаштувати ще в 680 багатоповерхівках.

Суми у платіжках тернополян, які живуть у будинках, де облаштовані ІТП, значно нижчі, ніж у мешканців інших багатоповерхівок, – переконаний голова ГО «Рада голів ОСББ» Сергій Лупак. Оскільки індивідуальні теплові пункти регулюють подачу теплової енергії, а відтак дозволяють платити лише за фактично спожите тепло.

«Заощадження відбувається на послузі з центрального опалення в кожному будинку, де встановлено ІТП та виведений температурний регулятор. До прикладу, по завершені опалювального періоду 2019/2020рр., сума склала близько 1 млн. сумарно по двох будинках. За заощаджені кошти можна проводити термомодернізацію будинку, шляхом утеплення».

За інформацією «Тернопільміськтеплокомуненерго», встановлення ІТП заплановане ще у понад 680 будинках, підключених до системи централізованого опалення. Відтак мешканці усіх багатоповерхівок міста зможуть економити на теплопостачанні.