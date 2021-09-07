У Тернополі є майже пів тисячі вакансій: які професії затребувані

Станом на 1 вересня року на 188 підприємствах, установах та організаціях, які фактично здійснюють діяльність на території Тернопільської МТГ, наявна інформація про 440 вільних робочих місць та вакантних посад.

У тому числі на посади службовців – 188 вакансій, на посади за робітничими професіями – 220 вакансій, на посади, які не потребують кваліфікації – 32 вакансії. Для працевлаштування осіб з інвалідністю наявні 23 вакансії.

Про це повідомляють в обласному центрі зайнятості.

Найбільш затребувані на ринку праці професії: водії, слюсарі, офіціанти, кухарі, електромонтери.