Посилити карантин пропонує комісія ТЕБ і НС в обласному центрі, Тернопільському й Збаразькому районах. Серед причин – збільшення випадків коронавірусу. Нині на цих адміністративних територіях показник інцидентності перевищує допустиму норму.

Рішення щодо посилення карантину прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб не допустити нової хвилі захворювання на COVID-19. Також карантин продовжують у Кременецькому районі, натомість на Шумщині дозволяють послабити обмеження.

“Вважаю, що деякі нові випадки інфікування сталися саме через послаблення карантину. Взагалі я проти скасування обмежень. Оскільки ситуація показує, що одразу більшає випадків зараження коронавірусом. А деякі люди потрапляють з пневмоніями до інфекційних відділень наших лікувальних закладів. Тому ми розглядаємо варіант посилення карантину на Тернопільщині у тих районах, де зростає інцидентність”, – каже начальник обласного управління охорони здоров’я Володимир Богайчук.

Додамо, в обласному центрі кількість інфікованих сягнула до 181, у Збаразькому районі заразилося 36 людей, у Тернопільському – 57. Упродовж тижня у цих районах і в місті Тернополі були виявлені окремі спалахи COVID-19.

Софія Романська

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