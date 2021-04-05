У Тернополі і двох приміських селах не буде води

Працівники КП «Тернопільводоканал» готуються замінити насосні агрегати на водопровідній насосній станції ІІІ підйому, що на вулиці 15 Квітня.

У зв’язку з цим вночі 6 квітня з 00:00 до 04:00 години буде припинено водопостачання Тернополя. Вода буде тільки у районах, які отримують її із водозабору “Тернопільський” – це “Новий світ”, центральна частина міста і “Старий парк”.

Також на підприємстві повідомляють, що три доби не буде води у селах Івачів Долішній та Плотича. Подачу холодної води абонентам КП “Тернопільводоканал” у цих населених пунктах припинять з 8 години ранку 12 квітня до 9 години ранку 15 квітня. Це пов’язано із заміною запірної арматури на магістральному водогоні “Верхній Івачів-Тернопіль”.

У КП «Тернопільводоканал» просять вибачення у споживачів за тимчасові незручності та рекомендують завчасно зробити необхідний запас води.