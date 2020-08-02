51 новий випадок зараження коронавірусом діагностували учора на Тернопільщині.

Найбільше інфікованих виявили у Чортківському районі і Тернополі. Також поодинокі випадки зараження підтвердили у Заліщицькому, Збаразькому, Козівському, Тернопільському районах.

Підйом захворюваності на коронавірус в області триває. Нові випадки захворювання виявляють майже в усіх районах. Втім, інтенсивно поширюється коронавірус у Чортківському районі. Учора там виявили нових 23 випадки. А загальна кількість інфікованих в районі сягнула майже двохсот осіб. “Почався другий підйом захворюваності, який триває і зараз. Нинішній період досить складний. За тиждень ми реєструємо понад триста випадків. Ймовірно, що далі ситуація теж ускладнюватиметься. Бачимо, що після послаблення карантинних вимог у нас почався період, коли багато людей розслабилися. Склався стереотип, що небезпека десь далеко, але не біля нас. Люди нехтують санітарно-епідеміологічними правилами, як наслідок рівень захворюваності росте”, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Одужало минулої доби 15 жителів Тернопільщини. А загальна кількість тих, хто подолав коронавірус на Тернопільщині сягає 1811. Відтак наразі бореться з недугою майже 1300 осіб.

Софія Романська

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