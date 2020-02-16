З нагоди Дня Валентина, який відзначали учора, нацгвардійці влаштували акцію в центрі Тернополя. Вони дарували власноруч змайстровані валентинки перехожим.

Таким чином військовослужбовці хотіли нагадати, що настрій може покращитись від маленького сюрпризу.

«На кожній листівці різний напис, – розповідає заступник командира військової частини, капітан Назар Дубов. – «Кохання – це турбота», «кохання – це захист», «кохання це довіра. Хочемо нагадати усім, що теплі почуття потрібно берегти і цінувати».

У Тернополі романтичний настрій гвардійці дарували на Театральному майдані, як і минулого року. Для багатьох тернополянок листівки стали приємною несподіванкою.

«Акцію ми проводимо вдруге, – розповідає заступник командира батальйону майор Анатолій Якобчук. – Минулого року теж в центрі міста ми дарували листівки з побажаннями від нацгвардійців. Нам дуже сподобались позитивні емоції, які випромінювали люди. Дарувати радість – це прекрасно».

Акції з листівками нацгвардійці організували також в Рівному та Ужгороді.

Софія Романська