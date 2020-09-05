Не зупиняти громадський транспорт вирішили на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом у Тернополі.

Тролейбуси і маршрутки працюватимуть у режимі спецрейсів, щоб користуватися ними, потрібно мати довідку з місця роботи.

«Тернопіль наступного тижня буде жити і працювати у звичайному режимі, дотримуючись протиепідемічних заходів. Ми не допустимо транспортної та економічної блокади нашого міста. Людям потрібно добиратися на роботу, зупиняти громадський транспорт ми не будемо. Всі транспортні засоби будуть їхати із табличкою – спецрейс. Поліція буде повідомлена про те, що маршрутки і тролейбуси курсують по спеціальному рейсу. Зберігаємо режим перевезень, який був і до того часу. Єдине, що будемо просити від людей – це довідки з місця роботи», – наголосив міський голова Сергій Надал.

Також на засіданні міського оперативного штабу вирішили не закривати шкіл і садочків. Підприємці можуть працювати з дотриманням усіх протиепідемічних вимог.

Софія Романська