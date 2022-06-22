У Тернополі гречка вже коштує майже як м’ясо

У Тернополі подорожчала гречка. Кілограм крупи коштує на рівні м’яса. Місцеві жителі бідкаються, чому культура, яку вирощують в Україні, коштує так дорого.

Детальніше – у матеріалі “Файного міста“.

Станом на 21 червня у магазинах Тернополя кілограм гречаної крупи коштує від 77 гривень до 110 гривень. Ціни на ринку та супермаркетах відрізняються: десь дешевше, а десь – дорожче.

– В нас в Україні її вирощували і щоб була така ціна – це нереально, – каже тернополянка Галина.

Продавчиня одного з магазинів ринку Світлана зазначає, що зараз немає ажіотажу на гречку. Люди здебільшого купують пшоно та та макаронні вироби. Однак ціна на крупу зросла.

Чому в Україні різко подорожчала гречка, та коли очікування зниження ціни

Подорожчання гречки в Україні було викликано ажіотажним попитом з метою запасів після початку війни. Однак незабаром буде врожай нового року, що призведе до зниження ціни. Про це сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Як зазначила аналітик, Україна вже засіяла 75 тис. га під даною культурою, що становить 90% посівних площ минулого року і незабаром буде отримувати врожай нового року, що призведе до зниження ціни на даний продукт.

“Обсяги посіву гречки можуть бути ще збільшені, оскільки гречка – це культура, яку можна сіяти ще в червні після збору врожаю зернових культур. Відповідно, пропозиція гречки в наступному році може ще збільшитися”, – повідомила Світлана Литвин.

До слова, на Тернопільщині цьогоріч вирішили збільшити площі посівів зернових культур та овочів. Ті продовольчі культури, які нам необхідні, за кордон не продаватимуть.