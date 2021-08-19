«Синьо-жовтий символ України» – виставку під такою назвою готують у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. Експозиція знайомитиме глядачів із найцікавішими фактами, які пов’язані з державним прапором та іншими національними цінностями України.

Виставка приурочена до Дня Державного Прапора України. Вона діятиме у читальній залі Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. Як розповіли організатори, експозиція знайомитиме читачів з історією державного прапора України.

“Синій і жовтий кольори використовувалися на гербі Королівства Руського XIV століття. Вони також уживалися на гербах руських земель, князів, шляхти й міст середньовіччя й раннього нового часу. Синьо-жовтий прапор із червоним хрестом посередині з’являється у 1803-му році як прапор Чорноморського козацького війська. Сучасний синьо-жовтий прапор був уперше публічно зафіксований 25 червня 1848 року у Львові, який українці Королівства Галичини й Володимирії вивісили над Львівською ратушею як національний прапор. Саме після цього випадку синьо-жовтий стяг набував усе більшої популярности в українців, а після революції 1905 року його почали використовувати й у Наддніпрянській Україні”, – каже історик Богдан Бубчак.

Додамо, 18 вересня 1991 року президія Верховної Ради України юридично закріпила за синьо-жовтим біколором статус офіційного прапора країни. 23 серпня в Україні щорічно відзначають День державного прапора.