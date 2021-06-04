Цього року у Тернополі відбудеться наймасштабніший музичний фестиваль “Файне місто”. Розпочнеться дійство 28 липня і триватиме п’ять днів поспіль — по 1 серпня.

На фестиваль “Файне місто” приїдуть гурти з різних регіонів України, також очікують іноземних гостей, представників ЗМІ та блогерів. Фестиваль відбудеться із врахуванням карантинних обмежень, – зазначив співзасновник та організатор фестивалю «Файне місто» Максим Черкашин. На вході учасникам вимірюватимуть температуру.

“Фестиваль відбудеться на території тернопільського іподрому. Звичайно, ми слідкуємо за обмеженнями, які стосуються коронакризи. Ми вивчаємо всі необхідні вимоги і фестиваль буде проведений відповідно до тих обмежень, які будуть. Ми уже напрацьовуємо спільно з обласною владою ряд заходів, які допоможуть убезпечити гостей на фестивалі. Волонтери будуть слідкувати, щоб не виникали скупчення людей”, – зазначає Максим Черкашин.

Додамо, торік фестиваль “Файне місто”скасували через COVID-19. Враховуючи стабілізацію захворюваності, цього року масштабне музичне дійство вирішили провести.