В Україні росте кількість нових випадків захворюваності на коронавірус. І Тернопільщина — не виключення. В обласному центрі говорять про можливий спалах, до якого вже готуються.

Про це заявив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міськради Василь Даньчак, передають Тернополяни.

«Ми готуємось до можливого спалаху коронавірусної інфекції, бачимо, якою є ситуація в сусідніх областях. Разом з тим, у Тернополі ми докладаємо максимум зусиль щоб зупинити поширення COVID-19», — каже він.

За словами Василя Даньчака, перші дози вакцини вже отримують медики, які є на передовій боротьби з коронавірусом. У місті загалом дотримуються правил роботи в умова епідемії.

«Тернопіль — перше місто в Україні, де запрацював міський штаб з протидії коронавірусу ще на початку березня минулого року. Ми — одні з перших міст в країні, де була запроваджена система виявлення та локалізації випадків захворювання, що дозволяло оперативно надавати допомогу хворим та зменшувати поширення інфекції», — додає він.

Завдяки вжитим комплексним протиепідемічним заходам, у Тернополі вподовж 2020 та перших місяців 2021 року зберігалась задовільна епідемічна ситуація, навіть у періоди різкого зростання захворюваності в Україні. Та тернополян вкотре закликають більш сумлінно ставитися до рекомендацій МОЗ.

«Лише спільне дотримання протиепідемічних заходів дозволить втримати ситуацію під контролем зберегти нормальну життєдіяльність Тернополя», — наголошує начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міськради.