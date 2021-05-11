У Тернополі готуються до фіналу Кубка України: буде обмежено рух транспорту і заборонено продаж алкоголю

13 травня у Тернополі на міському стадіоні ім. Романа Шухевича відбудеться фінальний поєдинок Кубку України з футболу сезону-2020/2021 між клубами «Динамо» (Київ) та «Зоря» (Луганськ). Матч розпочнеться о 19.00 год.

З метою належного забезпечення проведення гри, керуючись вимогами Постанови КМУ від 09.12.2020 року №1236 та Постанови ГДСЛУ №3 від 22.04.2021 р., під час матчу буде забезпечено:

дотримання усіх санітарно-протиепідемічних вимог, передбачених чинним законодавством;

обмежену кількість глядачів (не більше 20% від загальної кількості посадкових місць, передбачених для глядачів);

продаж квитків здійснюватиметься в режимі онлайн з обов’язковим визначенням конкретних місць у відповідних секторах та проведенням маркувань місць, що не будуть використовуватися, для забезпечення соціального дистанціювання глядачів.

Для того, щоб перегляд матчу був комфортним і безпечним, у Тернополі 13 травня буде обмежено рух автотранспорту на вул. Клінічній, вул. Романа Шухевича, від вул. Веселої в сторону просп. Степана Бандери, вул. Парковій від вул. Зеленої в сторону вул. Р. Шухевича, окрім спецтранспорту, та на вул. Коцюбинського для усіх тернополян, окрім мешканців, які проживають на вказаній вулиці.

Окрім того, 13 травня з 16:00 год. буде заборонено продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв у стаціонарних об’єктах торгівлі, малих архітектурних формах та тимчасових спорудах торговельного призначення на території вулиць, прилеглих до Тернопільського міського стадіону імені Романа Шухевича: вул. Веселої, вул. Клінічної, вул. Коцюбинського, вул. Петрушевича, вул. Паркової, просп. Степана Бандери (від будинку №12 до будинку №36 та від №1 до №23 включно), а також на Привокзальному майдані.

Контроль за паркуванням транспортних засобів на прилеглих до Тернопільського міського стадіону ім. Р. Шухевича вулицях забезпечуватиме муніципальна інспекція.

Під час відвідування фінального матчу Кубка України з футболу закликаємо вболівальників дотримуватися карантинних обмежень а саме: перебувати на території стадіону у засобах особистого захисту, дотримуватися соціальної дистанції та користуватися антисептиками.