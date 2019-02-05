У Тернополі горів будинок. ФОТО

05/02/2019 0
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Пожежа сталася 4 лютого по обіді на вулиці Липовій, 12.

Як повідомляють у ДСНС, горіла закинута одноповерхова житлова будівля.

Вогнем знищено побутове сміття на площі 10 м. кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння пожежі врятовано дану будівлю.

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