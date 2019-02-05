У Тернополі горів будинок. ФОТО
05/02/2019 0
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Пожежа сталася 4 лютого по обіді на вулиці Липовій, 12.
Як повідомляють у ДСНС, горіла закинута одноповерхова житлова будівля.
Вогнем знищено побутове сміття на площі 10 м. кв.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння пожежі врятовано дану будівлю.
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