19 січня опівдні пожежа сталася на вулиці Тролейбусній у Тернополі.

Як повідомляють у ДСНС, виникла пожежа приміщення автомийки на території КП «Тернопільміськавтотранс». Вогнем знищено електрощитову, електролічильник, 2 камери відео спостереження, пошкоджено облицювання стін на площі 2 м. кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 2 ДПРЧ 1 ДПРЗ Управління. Під час гасіння пожежі врятовано будівлю автомийки та 1 автомобіль. Причина виникнення пожежі – коротке замикання електропроводів електрощитової, матеріальні збитки встановлюються.

Того ж дня о 15:28 у м. Тернопіль по вул. Живова виникла пожежа тимчасової споруди (металевого вагончика) на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено сміття, облицювання стін на площі 15 м.кв., пошкоджено металевий вагончик площею 40 м.кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ Управління. Під час гасіння пожежі врятовано металевий вагончик.