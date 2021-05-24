Дві пожежі господарських будівель і пожежу крамниці ліквідували мнулої доби на Тернопільщині.

Так, 23 травня о 10:11 в місті Копичинці Чортківського району виникла пожежа господарської будівлі. Вогнем знищено покриття господарської будівлі на площі 35 м.кв., пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 35 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим відділенням 22 ДПРП 10 ДПРЧ Головного управління та МПК села Яблунів. Під час гасіння пожежі врятовано 1 господарську будівлю.

О 18:22 в місті Почаїв Кременецького району виникла пожежа господарської будівлі. Внаслідок пожежі вогнем знищено покриття та перекриття господарської будівлі на площі 30 м.кв., пошкоджено речі домашнього вжитку, облицювання стін господарської будівлі. Пожежу ліквідовано черговим відділенням 23 ДПРП 5 ДПРЧ Головного управління. Під час гасіння пожежі врятовано 1 житлову та 1 господарську будівлі.

24 травня о 00:45 в місті Тернопіль на вулиці Чалдаєва виникла пожежа продуктового магазину. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено обшивку стіни магазину на площі 3 м. кв., холодильник, електропроводку та компресор. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом ЧСПТ АРЗ СП Головного управління. Під час гасіння пожежі врятовано приміщення магазину.