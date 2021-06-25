25 червня о 14:08 до оперативно-диспетчерської служби Головного управління надійшло повідомлення про дим із даху школи в місті Тернопіль на вулиці Братів Бойчуків.

На виклик направлено чергові зміни 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ, ЧСПТ АРЗ СП Головного управління та співробітників оперативно-координаційного центру.

По прибуттю до місця події встановлено, що пожежа виникла на покрівлі триповерхової будівлі школи на площі 5 м. кв.

Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників о 14:21 пожежу ліквідовано. Всього до гасіння залучено 13 особу та 4 одиниці техніки ДСНС.