26 лютого підрозділи Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області успішно ліквідували дві пожежі.

Зокрема, в місті Тернопіль на вулиці 15 квітня, 4 виникла пожежа у квартирі на другому поверсі багатоквартирного житлового будинку. Черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення вогонь був успішно ліквідований, квартира збережена.

Також ліквідована пожежа в м. Борщів, на вулиці Чубинського, 7а, де зайнялась господарська будівля, що належить місцевому жителю. Через швидку реакцію та професійні навички чергового караулу 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону, вогонь був ліквідований, господарська будівля збережена.