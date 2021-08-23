Міжнародний фестиваль гончарів «Не святі горшки ліплять» триватиме у Тернополі чотири дні. Пройде він в парку імені Тараса Шевченка 26-29 серпня. Темою цьогорічного заходу стала «Кераміка княжої доби». Щодня з 11.00 до 19.00 на фестивалі діятимуть декілька локацій.

– На локації “Сцена” – проходитиме вся урочиста частина: відкриття та закриття фестивалю, гончарні змагання, творчі, поетичні та музичні виступи, розіграші та нагородження, – розповіла Уляна Джигринюк, керівник ГО «Не святі горшки ліплять». – Зона, де можна буде зліпити власний горщик, а також відвідати воркшоп улюблених майстрів – називається «Майстерка». Тут буде найбільша концентрація творчості гончарів та глини. А ще плануємо поставити там велику переносну піч, де зразу випалюватимемо вироби. Традиційна локація –«Виставкова алея» – територія з наметами, де буде можливість помилуватись виробами майстрів фестивалю та творами народного мистецтва. На виставці будуть представлені експонати, які виготовлялись в рамках попередніх чотирьох фестивалів. Одна із улюблених локацій наших гостей – «Інтерактиви» – для шаленого фану і надзвичайного настрою. Тут дорослі та діти зможуть скинути стрес біля спеціальної стіни і позмагатись в спритності та колоритності в басейні з глиною. Незабутні емоції та фото гарантовані!

Відвідувачі також зможуть послухати лекції та поспілкуватись з гостями фестивалю. Спеціально для цього облаштують локацію «Лекторій» – окремий комфортний намет призначений для прослуховування лекцій та гутірок. В інший час там з дітками займатимуться аніматори. Ще цього року організатори підготували дві нові локацї. В одній «Від печі до столу» будуть демонструвати як в глиняному посуді готувати автентичні страви Тернопільського регіону. Усе приготовлене можна буде скуштувати. У другій, яка називається «Реконструкція» – можна зануритись в побут та атмосферу княжої доби: постріляти з лука, сфотографуватись в обладунках і повболівати за лицарів, які будуть змагатись у боях та стрільбі.

Організовують фестиваль Тернопільський обласний Осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва України, Тернопільська міська рада, Громадська організація “Партнерство”, Громадська організація “Не святі горшки ліплять”. Проект «Міжнародний фестиваль гончарів «Не святі горшки ліплять» реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

Фото зі сторінки Уляни Джигринюк у фейсбуці