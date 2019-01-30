У Тернополі гасили пожежу

30/01/2019 0
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Пожежа сталася 29 січня у Тернополі на вулиці Багатій.

Як повідомляють у ДСНС, горіла недіюча господарська будівля.

Вогнем знищено сміття, пошкоджено стіни та стелю будівлі на площі 10 м. кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини, до гасіння пожежі залучались співробітники оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області.

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