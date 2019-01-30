У Тернополі гасили пожежу

Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

ВО Свобода

Блок Петра Порошенка

Самопоміч

Громадянська позиція

Батьківщина

Народний контроль

Радикальна партія Ляшка

Жодна з них Результати