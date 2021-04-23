У Тернополі гасили пожежі біля гаражів і кладовища

У Тернопільській області за минулу добу рятувальники ліквідували три пожежі в природних екосистемах.

Так, місцевою пожежною командою села Озеряни ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,25 га в селі Козаччина Борщівської територіальної громади Чортківського району.

Черговим караулом ЧСПТ АРЗ СП Головного управління ліквідована пожежа сухої трави поблизу гаражного кооперативу «Східний» на площі 0,01 га, в місті Тернопіль.

Черговим караулом 2 ДПРЧ 1 ДПРЗ Головного управління ліквідована пожежа сміття поблизу кладовища на площі 15 м. кв в селі Петриків Великоберезовицької територіальної громади Тернопільського району.