У Тернополі фура протаранила легковик: водій був п’яним. ФОТО

ДТП сталося вчора на вулиці Протасевича. Там зіткнулися автомобілі DAF та Nissan.

Як повідомляють у патрульній поліції, у водія вантажівки ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували громадянинові пройти огляд на стан сп’яніння на місці за допомогою алкотесту Драгер. Результат огляду виявився позитивним – прилад зафіксував 0,54 проміле алкоголю в крові водія, що перевищує допустиму законом норму.

Патрульні склали на водіїв відповідні адміністративні матеріали та відсторонили нетверезого водія від керування транспортним засобом.