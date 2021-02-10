Декілька випадків нового виду шахрайства зареєстрували співробітники кіберполіції. Потерпають люди, які хочуть продати або обміняти мобільні телефони.

У шахрайську пастку нещодавно потрапила жителька Тернополя. Жінка хотіла обміняти свою мобілку на «іPhone». В мережі знайшла відповідне оголошення. Зв’язалася з його автором. Обговорили умови. Тернополянка перша надіслала свій телефон власниці «іPhone» і чекала, коли дороговартісний телефон надійде їй. Проте несумлінна авторка оголошення у відділені пошти вдалася до хитрощів та підмінила мобілку тернополянки на макет. Як наслідок, потерпіла залишилася без телефону.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.