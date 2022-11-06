Пожежа сталася у квартирі на вулиці Героїв Крут 5 листопада близько 17-ї години.

До місця події направили два відділення рятувальників, автодрабину та працівників оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Тернопільській області.

Горіння виникло у квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Через значне задимлення, двох людей з квартири п’ятого поверху, довелося рятувати з допомогою автодрабини.

Вогнеборці виявили, що горів диван у кімнаті, та погасили його підручними засобами. Також обстежили інші квартири та провітрили приміщення.

Внаслідок події ніхто не постраждав.