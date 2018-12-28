У Тернополі евакуювали мешканців багатоповерхівки
28/12/2018 0
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27 грудня в обідю пору виникла пожежа на першому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Петлюри, 1.
Як повідомляють у ДСНС, горів сміттєвий контейнер.
Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Під час гасіння пожежі, у зв’язку із задимленням, проведено евакуацію дев’ятьох мешканців будинку.
Внаслідок пожежі вогнем знищено пластиковий сміттєвий контейнер.
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