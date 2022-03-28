Тернопільські патрульні продовжують здійснювати посилений контроль за дотриманням водіями ПДР України.

Найбільш поширеним правопорушення, яке вчиняють водії останнім часом — є порушення правил зупинки чи стоянки транспортних засобів.

Сьогодні інспектори направили автомобіль Мерседес на арешт майданчик, адже водій зухвало припаркував автівку на проїжджій частині, майже на самому пішохідному переході.

Вкотре нагадуємо: зупинка чи стоянка транспортних засобів може здійснюватися в передбачених для цього місцях, або де це не забороняється вимогами дорожніх знаків.

Правила зупинки та стоянки передбачені розділом 15 ПДР України. Перегляньте, прочитайте та запам’ятайте.

Незнання правил може коштувати вам чималих затрат. Якщо припаркований з порушенням правил автомобіль буде евакуйовано, то за послуги евакуатора громадянину доведеться віддати 1200-1300 гривень. Окрім того, порушник ще зобов’язаний сплатити 680 гривень штрафу. Окрема плата здійснюється за кожну добу зберігання автомобіля на арештмайданчику.