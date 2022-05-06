У Тернополі евакуювали автомобіль, який сам заїхав у квітник. ФОТО

Вчора близько 8-ї години ранку на спецлінію 102 звернувся мешканець одного з будинків на вулиці Академіка Корольова та повідомив, що на тротуарі стоїть припаркований автомобіль Opel.

Інспектори прибули за вказаною адресою, виявили автомобіль, який суттєво перешкоджав руху пішоходів та направили його на арештмайданчик.

Як з’ясувалося, водій залишив свій автомобіль без нагляду та пішов додому, але автівка некеровано скотилася на тротуар та пошкодила зелені насадження.

“Шановні громадяни, патрульні наголошують: не залишайте свої автомобілі в заборонених для цього місцях та вживайте заходів, щоб не допустити самовільного руху транспортних засобів.

Сьогодні, на щастя, обійшлось без трагічних наслідків, але повз могли проходити громадяни чи проїжджати інші автомобілі, які могли зазнати ушкоджень він некерованої автівки.

Кермуйте відповідально, не наражайте на небезпеку себе та оточуючих”, – звертаються у патрульній поліції.