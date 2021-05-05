Через неправильне паркування автомобіль може опинитися на арештмайданчику. У Тернополі патрульні та муніципальні інспектори проводять спеціальні рейди, щоб розвантажити місто від неправильно припаркованих автомобілів.

Під час спільного відпрацювання інспектори винесли 15 постанов та евакуювали один автомобіль на штрафмайданчик. Як повідомив начальник муніципальної інспекції ТМР Ігор Максимів, за порушення встановлених правил зупинки або стоянки передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу на суму 340 грн.

“Якщо це саме порушення створює перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу на суму 680 грн. За зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, передбачене адміністративне покарання у вигляді штрафу на суму від 1020 до 1700 грн”.

Відтак тернопільських водіїв просять паркуватися правильно, щоб уникнути притягнення до відповідальності.