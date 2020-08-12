Подія трапилася у вівторок, 11 серпня, в Тернополі на вулиці Лесі Українки. Дівчина поверталася додому, коли раптово провалилася в яму.

За попередніми даними, на місці, де стався інцидент, проводилися ремонті роботи, територія не була належним чином огороджена. Через сильну зливу і великий наплив води неповнолітня не помітила яму. На щастя, школярці вдалося самотужки вибратися з неї. Дитині надали медичну допомогу.

Поліцейські встановлюють обставини події. Відомості за даним фактом внесено в ЄРДР за статтею 271 ККУ – порушення вимог законодавства про охорону праці.