18 квітня о 20.59 бригада швидкої виїжджала до 1-річної дівчинки.

Про це Терміново повідомив генеральний директор центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.

За словами матері, дитина випадково ковтнула 10-копійчану монету. Мама викликала у дівчинки блювоту, але монети там не було. З діагнозом стороннє тіло кишково-шлункового тракту дитину шпиталізовано в обласну дитячу лікарню.

Медики наголошують на небезпеці дрібних предметів для життя і здоров’я малих дітей. Лікарі закликають дорослих забрати такі речі із зони доступу малюків.