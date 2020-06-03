Станом на 10 годину ранку 3 червня у лікарнях Тернополя перебувало 11 хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

Зокрема, у Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги перебуває 9 хворих на коронавірус. 5 з них – тернополяни. Ще 5 людей у лікарні – із підозрою на COVID-19. Стан пацієнтів середньої важкості, підключених до апарату ШВЛ немає.

У Тернопільській міській дитячій лікарні – 2 дітей з підтвердженим COVID-19. Стан дітей – середньої важкості. Ще одна дитина знаходиться в реанімаційному відділенні. Повторний тест на коронавірус показав негативний результат. Дитина від COVID-19 одужала, але стан її залишається важким через основне захворювання. Ще 6 пацієнтів у лікарні з підозрою на коронавірус.

У Тернопільській міській лікарні №3 на обсервації перебуває 2 тернополян.

Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 126 людей. 89 тернополян одужало.

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