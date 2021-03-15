У Тернополі двом чоловікам бризнули в очі з газових балончиків

Два подібних випадки сталися у Тернополі 13 і 14 березня.

13 березня о 21.21 бригада швидкої виїжджала на вул. Лозовецьку, до 42-річного пацієнта. Невідомий бризнув чоловікові в очі хімічну речовину з балончика. Із хімічним опіком шкіри обличчя та очей 1 ступеня потерпілого, після наданої медичної допомоги, доставлено в очний травмопункт.

Схожий випадок стався й 14 березня. Так, о 00.05 бригада швидкої виїжджала на вул.Чумацьку, до одного із розважальних закладів, де надавала допомогу 34-річному пацієнтові. Невідомий бризнув йому в очі хімічну речовину з балончика. Із хімічним опіком очей потерпілого, після наданої медичної допомоги, доставлено в очний травмопункт.

Про це повідомив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.