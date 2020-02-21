29 лютого та 1 березня на Театральному майдані Тернополя відбудеться культурно – мистецький захід «День зустрічі весни».

У програмі святкування: спортивно – розважальні заходи для дітей та підлітків, майстер – класи з гончарства, ляльки- мотанки, соломоплетіння, виступи фольклорно-обрядових колективів і тернопільських молодіжних гуртів, показ фільму тощо.

29 лютого о 12:00 год в сквері В. Чорновола запрацює гастрономічне містечко.

Родзинкою програми стане «Спринт-квест» для молоді. Завдання полягатиме у пошуку учасниками зашифрованих контрольних точок, позначених на карті, та зйомці фото на їхньому фоні. На все це в учасників квесту буде всього година. Маршрут пролягатиме центральною частиною міста, дистанція – піша. Початок о 13.30 год. До квесту можуть долучитися усі охочі тернополяни віком від 18-ти років (молодші – лише за наявності одного з батьків у команді). Склад команди – два учасника.

Для участі у квесті необхідно попередньо зареєструватися за посиланням. Запрошуємо тернополян та гостей міста прийти на Театральний майдан і разом провести зиму та яскраво зустріти весну.