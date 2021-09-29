У Тернополі два дні не буде води

5-6 жовтня у деяких мікрорайонах Тернополя буде відсутнє водопостачання. Про це повідомляють у міській раді.

У зв’язку з плановим промиванням водопровідних мереж і ремонтними роботами на насосних станціях та водопровідних мережах, з 00 год 05 жовтня до 24 год 06 жовтня буде припинено водопостачання мікрорайонів «Сонячний», «Аляска», «Східний», «Канада», «Дружба», «Кутківці», «Пронятин», «Березовиця», а також довколишніх сіл.

З водою будуть мешканці центральної частини міста, мікрорайонів «Новий світ» і «Старий парк» (однак на вулицях Клінічна, Коцюбинського та Підгородня можливі перебої у водопостачанні), вулиць Текстильна, Поліська (промислова зона), проспекту Злуки, 1-25 (непарний бік).

Вода з пониженим тиском подаватиметься у помешкання на вулицях: Бродівська, Лук’яновича, Малишка, Польового, Оболоня, Стадникової, Чернівецька, тобто може бути відсутньою на верхніх поверхах багатоповерхівок.

У період відсутності води в мережах також буде здійснено комплекс робіт, які неможливо виконати за звичайних умов.

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності та зазначає, що промивання водопровідних мереж-щорічна процедура, передбачена технологією експлуатації водопровідних мереж. З метою покращення якості води здійснюють її двічі на рік – навесні та восени.

“Рекомендуємо тернополянам завчасно зробити необхідні запаси води, оскільки, через інтенсивне використання водомереж великою кількістю споживачів, якість води у пізні години 04 жовтня може погіршитись. Після завершення робіт впродовж дня 07 жовтня воду перед вживанням необхідно прокип’ятити”, – зазначають у міськраді.