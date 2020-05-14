У Тернополі відкрили спортивні майданчики. Займатися там можуть всі охочі. Втім, необхідно зберігати дистанцію.

Відновлювати тренування можуть і професійні спортсмени. Про це повідомив на засіданні міського оперативного штабу начальник управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР Микола Круть. Однак учасники тренувального процесу повинні зробити ПЛР-тест щодо коронавірусу.

«Відповідно до постанови Кабміну, маємо дозвіл на тренування професійним клубам і командам, зокрема, це стосується індивідуальних тренувань спортсменів, навчально-тренувальних зборів. Відкриті всі спортивні майданчики, окрім тих, які знаходяться на балансі шкільних навчальних закладів. Адже їхня діяльність ще не відновлюється. На спортивних майданчиках необхідно суворо дотримуватися санітарно-епідеміологічних норм. Є чітка вимога — на десять квадратних метрів майданчика — одна особа. Зробимо виняток для установ і організацій, які забезпечують навчальний процес для професійних клубів і команд. Є вимоги щодо тестування всіх учасників тренувального процесу».

Додамо, у період карантину до 11 травня заняття спортом просто неба чи у клубах були заборонені. Відтак Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення створював відеоролики для дистанційних тренувань. Ці матеріали доступні і тепер для всіх охочих.

Софія Романська