У Тернополі дозволили проводити спортивні змагання.

Таке рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом, оскільки епідемічна ситуація у громаді стабілізувалася. Відтак на травень вже передбачено ряд спортивних заходів.

“Було прийнято рішення дозволити проведення на території Тернопільської міської територіальної громади спортивних заходів з дотриманням вимог постанови головного державного санітарного лікаря. Зокрема, йдеться про дотримання соціальної дистанції, інших санітарно-епідемічних правил. Раніше змагання були заборонені, враховуючи складну епідемічну ситуацію. Дозволені були лише ті, які передбачені загальнонаціональним календарем”, – повідомив начальник міського управління розвитку спорту та фізичної культури Микола Круть.

У травня на території Тернопільської громади запланували провести турнір з дворового міні-футболу серед дітей 10-12 років. Фінальні змагання відбудуться 27 травня на універсальному спортивному майданчику на вул. Тарнавського, 22. Змагатимуться команди по 8 гравців. Щоб взяти участь у змаганнях необхідно попередньо зареєструватися.