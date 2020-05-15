Промисловим ринкам у Тернополі дозволили працювати. Вони можуть відновлювати діяльність з 16 травня. Відповідне рішення прийняли на засіданні оперативного штабу боротьби з коронавірусом.

Напередодні підприємці з промислових ринків протестували під стінами міської ради у Тернополі. Вони вимагали дозволу на роботу. Відтак питання вирішили розглянути за засіданні оперативного штабу.

“У нас загалом близько шести тисяч людей, які ведуть діяльність на ринках міста Тернополя. Зрозуміло, що люди два місяці не отримують жодних доходів, для окремих — це єдине джерело заробітку на всю сім’ю. Люди бачать, що відкриваються ринки продуктові та відчувають певну несправедливість, також хочуть працювати. Враховуючи учорашню постанову, що можна збиратися до восьми людей, я не розумію логіку інших обмежень. Протягом двох днів робоча група у складі працівників поліції та держпродспоживслужби проводила обстеження суб’єктів торгівлі, у тому числі і тих, хто торгує на ринках. Ми знаємо тих підприємців, які готові до діяльності, більшість з них зареєстровані як торгові комплекси. Є пропозиція рекомендувати підприємцям, які здійснюють діяльність на ринках міста Тернополя, відновлювати свою діяльність у відповідності до тих вимог, які прописані як базові, враховуючи постанову Уряду, у якій немає прямої заборони здійснення такої діяльності. Необхідно дотримуватися усіх вимог щодо дистанції, захисних екранів, дезінфекторів. Це актуально і для торгових центрів, і для тих, хто торгує промисловими товарами”, – зазначив міський голова Сергій Надал.

Керівники ринків готові до роботи в нових умовах, – запевнив начальник міського управління держпродспоживслужби Іван Гавришків. Втім, їхню діяльність ретельно відстежуватимуть відповідно до діючих вимог уряду. “Всі оператори ринку, які здійснюють обіг продукції, мають бути зареєстрованими. Оскільки у разі перевірок таких об’єктів, щоб у людей не виникало питань, чому їх закривають”.

Додамо, продовольчі ринки у Тернополі запрацювали з 13 травня. При вході усім покупцям вимірюють температуру, а продавцям проводять скринінг на КПП, що діє з 04.00 до 18.00. Держпродспоживслужба та правоохоронці стежать за дотриманням маскового режиму та дистанціювання.

Софія Романська

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