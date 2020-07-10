Партнерські пологи у Тернополі дозволятимуть лише в особливих випадках. Прийматиме відповідне рішення консиліум лікарів.

На сайті міської ради зареєстрували петицію з проханням дозволити партнерські пологи у Тернополі. Вона набрала відповідну кількість голосів. Відтак пропозицію розглянули на засіданні міського оперативного штабу.

«Є петиція на сайті міської ради про партнерські пологи. І водночас маємо рішення обласної комісії з ТЕБ та НС, у якому не рекомендується проводити партнерські пологи. Враховуючи ту ситуацію, ми теж не практикуємо наразі партнерських пологів. Але, я думаю, є особливі випадки, нещодавно звернулася іноземка, яка зовсім не володіла українською мовою, то в такому разі пропоную дозволити застосування партнерських пологів. Тобто дозвіл на партнерські пологи можливий лише у критичних ситуаціях, і надаватиме такий дозвіл консиліум лікарів», – повідомила на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом заступниця начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Ольга Ярмоленко.

Нагадаємо, від початку карантину у Тернополі заборонені партнерські пологи. Наразі їх практикуватимуть лише у складних випадках.

Софія Романська