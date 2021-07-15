Повідомлення про пожежу автомобіля в дворі однієї із багатоповерхівок по вулиці Київській надійшло до співробітників Тернопільського районного управління поліції у четвер, 15 липня, близько третьої години ночі.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група, рятувальники та представники інших спеціальних підрозділів.

Поліцейські встановили, що вогнем пошкоджено автомобіль марки «BMW», який належить місцевому жителю. Вогонь перекинувся на ще одну автівку, припарковану поруч.

Працівники поліції провели першочергові слідчо-оперативні заходи: встановили можливих свідків та очевидців, вилучили відео з камери спостереження.

На даний час на місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група. Проводиться комплекс оперативно-розшукових та слідчих дій з метою встановлення всіх обставин даного інциденту.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження слідчі призначать необхідні експертизи.